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Правительство Италии ужесточило карантинные меры на праздничный период

Правительство Италии ужесточило карантинные меры на праздничный период Согласно указу правительства, 25 и 26 декабря, а также 1 января жителям запрещается выезжать из города постоянного проживания
Другие страны
3 декабря 2020 г. 14:15
Правительство Италии ужесточило карантинные меры на праздничный период

Правительство Италии постановило запретить передвижение внутри страны между областями в праздничный период - с 21 декабря до 6 января 2021 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ был одобрен на заседании Совмина минувшей ночью.

Как указывается в сообщении пресс-службы правительственного дворца Киджи, данный документ направлен на сдерживание распространения коронавируса нового типа. Кроме того, 25 и 26 декабря и 1 января запрещается выезжать из города постоянного проживания. Исключения могут быть сделаны при наличии весомых причин рабочего характера или необходимости прохождения лечения. Итальянцам запретили также в указанный праздничный период выезжать в так называемые вторые дома (дачи) на морских побережьях или в горах, если они находятся за пределами области постоянного проживания.

До сих пор передвижение внутри страны было ограничено и зависело от эпидемической ситуации в регионах, которые были поделены на "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Перемещаться можно было только по областям "желтой зоны", в которую входили, в частности, столичная Лацио, остров Сардиния, северная Венето. К Рождеству вся Италия должна быть "желтой", говорят в правительстве. И для сохранения эффекта действовавших до сих пор ограничительных мер, приведших к началу снижения взлетевшей в октябре эпидемиологической кривой, вводятся ограничения на передвижение. Это не позволяет многим итальянским семьям собраться за рождественским столом, как это принято в католической Италии.

До конца дня премьер-министр Джузеппе Конте должен подписать новый указ по мерам профилактики и недопущению распространения заражения, в котором должны быть даны указания по работе ресторанов, магазинов, горнолыжных курортов и гостиниц. Среди прочего будет сохранен режим комендантского часа с десяти вечера, что не допускает возможности празднования Нового года на площадях, как это принято, а также проведения частных вечеринок и праздников. В новогоднюю ночь комендантский час будет действовать до семи утра. Сейчас этот режим действует до пяти утра.

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