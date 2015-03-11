Правительство Японии назвало необдуманным визит экс-премьера Юкио Хатоямы в Крым

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Визит бывшего премьер-министра Японии, руководителя общества дружбы "Япония - Россия" Юкио Хатоямы в Крым является необдуманным шагом. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Для политика, который в прошлом занимал пост премьер- министра, это крайне необдуманный поступок. Правительство Японии выражает в связи с этим сожаление", - сказал генсек кабмина.

Юкио Хатояма, несмотря на критику со стороны японского МИД и правительства, во вторник прибыл в Крым с трехдневным визитом. По его словам, он хочет лично убедиться в стремлении жителей полуострова к воссоединению с Россией. Во вторник экс-премьер Японии посетил культурно-исторические объекты на Южном берегу Крыма. Сегодня он планирует встретиться с руководством республики, а 12 марта побывает в Севастополе.