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    Правительство Египта ушло в отставку

    Отставка правительства связана с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны чиновники из министерства сельского хозяйства

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял отставку правительства и поручил действующему премьер-министру Ибрагиму Махлябу и членам его кабинета исполнять обязанности до формирования нового состава исполнительного органа власти, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее в субботу Махляб подал прошение об отставке.

    Как отмечают наблюдатели, отставка правительства, которое функционирует с июня прошлого года, связана с крупным коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны чиновники из министерства сельского хозяйства, в том числе глава ведомства.

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