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    Правительство Болгарии готовит госпрограмму по остановке "утечки мозгов"

    Вернувшимся граждан будут выделять квартиры и высокую зарплату

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/Официальная София готовит государcтсвенную программу по возвращению обратно на родину покинувших страну болгар.

    Как передает Восточноевропейское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Томислав Дончев.

    Он отметил, что государcтво работает над рядом предложений по препятствию «утечке мозгов». Так, рассматриваются такие вопросы, как обеспечение высокооплачиваемой работой, выделение жилья, а также ряд других льгот в случае возвращения на родину гражданина.

    «Данное решение рассматривается как возможность борьбы с нехваткой рабочей силы в стране»,- добавил премьер Болгарии.

    Каждый год Болгарию покидает свыше 25-и тыс. граждан страны. 

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