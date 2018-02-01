Правительство Болгарии готовит госпрограмму по остановке "утечки мозгов"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/Официальная София готовит государcтсвенную программу по возвращению обратно на родину покинувших страну болгар.

Как передает Восточноевропейское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Томислав Дончев.

Он отметил, что государcтво работает над рядом предложений по препятствию «утечке мозгов». Так, рассматриваются такие вопросы, как обеспечение высокооплачиваемой работой, выделение жилья, а также ряд других льгот в случае возвращения на родину гражданина.

«Данное решение рассматривается как возможность борьбы с нехваткой рабочей силы в стране»,- добавил премьер Болгарии.

Каждый год Болгарию покидает свыше 25-и тыс. граждан страны.