Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Европарламент

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ, набрав 15,9% голосов.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ, набрав 15,9% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Партии, входящие в правящую коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП), понесли серьезные потери и вместе получили чуть менее трети голосов, сообщила избирательная комиссия по итогам обработки бюллетеней во всех 400 округах федеративной республики.

Для АдГ это лучший результат в истории партии (основана в 2013 году) на федеральном уровне.