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Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Европарламент

Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Европарламент Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ, набрав 15,9% голосов.
Другие страны
10 июня 2024 г. 09:29
Правая партия Альтернатива для Германии заняла второе место на выборах в Европарламент

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ, набрав 15,9% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Партии, входящие в правящую коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП), понесли серьезные потери и вместе получили чуть менее трети голосов, сообщила избирательная комиссия по итогам обработки бюллетеней во всех 400 округах федеративной республики.

Для АдГ это лучший результат в истории партии (основана в 2013 году) на федеральном уровне.

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Версия на английском языке German far-right AfD takes second place in EU vote
Версия на азербайджанском языке “Almaniya üçün Alternativ” partiyası Avropa Parlamentinə seçkilərdə ikinci yeri tutub

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