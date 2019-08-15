​Пожары уничтожили на юге Франции 430 га леса

Сильные пожары уничтожили вечером в департаменте Од не менее 400 га леса, а в соседнем с ним департаменте Эро - еще 25-30 га соснового бора.

Как передаёт Report, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сведения, полученные от префектур и пожарных служб департаментов.

В Од огонь возник после 16:00 часов (18:00) сразу в нескольких местах. Он начал быстро распространяться, так как во всем регионе с севера дует сильный ветер. Также на юге Франции уже более месяца царят сильная жара и засуха, что способствует распространению пожара. Ночью ветер начал несколько стихать, однако ожидается, что утром он вновь усилится.

Борьбу с огнем в Од ведут 200 пожарных. Им на помощь срочно перебрасываются пожарные из соседних регионов. Для тушения широко используется химический состав, замедляющий горение растительности.

Очаги огня возникли и в расположенном севернее Од департаменте Эро. Несмотря на все попытки сотни пожарных остановить продвижение огня, он в ряде мест находится в опасной близости от виноградников.