Пожар на нефтедобывающем судне у побережья Нигерии потушен

Пожар, произошедший в среду на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у побережья Нигерии, удалось взять под контроль.

Пожар, произошедший в среду на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у побережья Нигерии, удалось взять под контроль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Агентство по обнаружению и ликвидации разливов нефти (NOSDRA) запланировало на выходные провести расследование инцидента на нефтедобывающем судне.

Нигерийские СМИ в среду сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. На борту судна находились 10 человек. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти числятся пропавшими без вести. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.