Повстанцы взорвали крупный нефтепровод в Колумбии

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии взорвали крупный нефтепровод Transandino, парализовав его работу и вызвав пожар. Как информирует Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила нефтяная компания Ecopetrol.

По данным нефтяников, взрыв произошел на территории департамента Нариньо. Из-за возникшего пожара компания была вынуждена приостановить перекачку нефти. По данному трубопроводу в день проходят примерно 85 тыс. баррелей нефти, длина его составляет 305 км до порта Тумако на берегу Тихого океана.

За несколько часов до взрыва другая группа АНО напала на двух полицейских в районе муниципии Бокас-де-Сатинга в Нариньо и убила их. За день до этого еще один полицейский был убит повстанцами в департаменте Норте-де-Сантандер.

АНО — вторая по численности и силе после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) повстанческая группировка южноамериканской страны. Как и РВСК, АНО включена США и ЕС в список террористических организаций.