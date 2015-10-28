Потолок госдолга США будет повышен на достаточный уровень до 2017 года

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министр финансов США Джейкоб Лью подтвердил во вторник заключение конгрессменами межпартийной сделки по федеральному бюджету. Согласно его информации, потолок внешнего долга США будет повышен на достаточный уровень до 2017 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Как вы знаете, лидеры конгресса достигли важнейшего компромиссного межпартийного предварительного соглашения по бюджету. Это соглашение будет действовать два года, поднимет лимит долга, и наши обязательства будут выполняться", — заявил он, выступая в Bipartisan Policy Center.

Тем не менее, Лью раскритиковал некоторые части достигнутого соглашения. Например, сокращение программы финансирования медицинской помощи для пожилых людей он назвал "непростой ситуацией". Кроме того, министр поторопил конгресс с принятием бюджета, поскольку потолок долга будет достигнут уже через неделю — 3 ноября.

Минфин США обратился к конгрессу с просьбой согласовать повышение порога внешнего долга еще в середине марта — до 18,1 триллиона долларов. На тот момент госдолг уже "уперся в потолок", но до конца финансового года за счет ряда чрезвычайных мер правительство США изыскивает необходимые средства для финансирования нужд государства. Письма же с просьбами повысить лимит минфин отправляет каждый месяц.

Днем ранее представитель Белого дома Джош Эрнест отказался комментировать просочившуюся в прессу информацию о предварительном соглашении по бюджету, отказавшись комментировать документ, который окончательно не согласован.