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Постпред КНР при ООН покинет пост в конце марта

Постпред КНР при ООН покинет пост в конце марта Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что покинет свой пост в конце марта.
Другие страны
25 марта 2024 г. 19:26
Постпред КНР при ООН покинет пост в конце марта

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что покинет свой пост в конце марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мое пребывание в должности постоянного представителя Китая при ООН заканчивается в конце марта. Спасибо за поддержку, которую вы оказывали на протяжении почти пяти лет", - сказал он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что Китай неизменно поддерживает ООН и ее работу. При этом он отметил, что необходимо восстановить веру в "настоящую многосторонность" и вернуть взаимное доверие между странами.

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Версия на английском языке China's permanent representative to UN to leave office at end of March

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