Постпред КНР при ООН покинет пост в конце марта

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что покинет свой пост в конце марта.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что покинет свой пост в конце марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мое пребывание в должности постоянного представителя Китая при ООН заканчивается в конце марта. Спасибо за поддержку, которую вы оказывали на протяжении почти пяти лет", - сказал он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что Китай неизменно поддерживает ООН и ее работу. При этом он отметил, что необходимо восстановить веру в "настоящую многосторонность" и вернуть взаимное доверие между странами.