Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Постоянный совет ОБСЕ принял в четверг решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине до 31 марта 2016 года и увеличить максимальную возможную численность наблюдателей до тысячи человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Решение принято. Детали будут обнародованы несколько позже", - сообщила агентству сотрудник пресс-службы ОБСЕ Мерсиха Каузевич-Подзич.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может увеличиться до общей численности в тысячу гражданских наблюдателей, по необходимости в соответствии с ситуацией", - говорится в проекте решения, полученном ранее РИА Новости. При этом в решении ОБСЕ подчеркивается, что миссия продолжает носить гражданский характер.