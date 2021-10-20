Посольство Узбекистана в Азербайджане сформировало участок для президентских выборов

В Посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок под номером 27 для участия граждан на выборах президента.

В Посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок под номером 27 для участия граждан на выборах президента.

Как передает Report со ссылкой на посольство, выборы будут проходить в воскресенье 24 октября 2021 года с 08:00 до 20:00. Для участия на выборах гражданам Узбекистана необходимо будет с паспортом прибыть в день голосования в посольство.

Дипломатическая миссия уже сформировала список избирателей в Азербайджане на основе сведений консульского учета и заявок граждан Узбекистана, проживающих или находящихся в стране. Также утвержден состав избирательной комиссии из числа дипломатов посольства и отдельных граждан Узбекистана, проживающих на постоянной основе в Азербайджане. Так, председателем комиссии является чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Наибольшее количество избирателей проживают в городе Баку, а также в городах Губа, Гянджа и Сумгайыт, однако ожидается, что на выборах примут участие и избиратели, проживающие в остальных районах и городах Азербайджана.

На выборах президента баллотируются 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий, в частности:

1) От Экологической партии Узбекистана – Нарзулло Наимович Обломурадов;

2) От Народно-демократической партии Узбекистана – Максуда Азизовна Варисова;

3) От Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Шавкат Миромонович Мирзиеев;

4) От Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Алишер Келдиевич Кодиров;

5) От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат – Бахром Абдурахимович Абдухалимов.

Для получения подробной информации об участии граждан Узбекистана на выборах, организуемых в посольстве Узбекистана в городе Баку, следует обратиться по телефону +994124972549.