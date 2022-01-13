Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Согласно сведениям канала, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Обе ракеты, как утверждается, были перехвачены системами ПВО.

Посольство США расположено в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. Ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.