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Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.
Другие страны
13 января 2022 г. 21:14
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно сведениям канала, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Обе ракеты, как утверждается, были перехвачены системами ПВО.

Посольство США расположено в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. Ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.

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