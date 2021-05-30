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Посол Украины умер в Таиланде

Посол Украины умер в Таиланде Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер на 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в провинции Сатун
Другие страны
30 мая 2021 г. 18:08
Посол Украины умер в Таиланде
Андрей Бешта

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер на 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в провинции Сатун.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", - написал глава государства в Twitter.

Украинское издание "Страна" отметило со ссылкой на источник в МИД Украины о том, что причиной смерти стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, отметив, что, по предварительным данным, причиной смерти дипломата могла стать острая сердечная недостаточность. Полицейские подтвердили, что на теле посла не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти.

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