Посольство США остается в Каракасе, заявил Гуаидо

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Посольство США остается в Каракасе, заявил в субботу председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашенной администрации, потому что мы друзья всех стран мира", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после митинга в Каракасе.
News DepartmentАвтор новости