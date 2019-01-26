Посольство США остается в Каракасе, заявил Гуаидо

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Посольство США остается в Каракасе, заявил в субботу председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашенной администрации, потому что мы друзья всех стран мира", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после митинга в Каракасе.