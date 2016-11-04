Посольство России в Лондоне направило Великобритании ноту протеста

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Посольство РФ направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

"Российская дипмиссия в Великобритании направила соответствующую ноту протеста в Форин офис", - говорится в сообщении посольства РФ.

Посольство отмечает, что в четверг группа демонстрантов блокировала вход в дипучреждение, устроив акцию и завалив вход в посольство руками от манекенов.

"Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании", - пояснили в посольстве, отметив, что одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения.