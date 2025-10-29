Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военными

Посол США в Мексике Рональд Джонсон по поручению президента Клаудии Шейнбаум был вызван в Министерство иностранных дел республики после инцидента с уничтожением американскими военными катеров в Тихом океане, на борту которых, как утверждают США, находились наркоторговцы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсети X.

В ведомстве отметили, что встреча главы МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте и министра военно-морских сил Раймундо Моралеса Анхелеса с послом США была направлена на укрепление двусторонней координации между Мексикой и США в морской сфере.

"В атмосфере взаимопонимания стороны подчеркнули, что главными приоритетами являются спасение человеческих жизней на море и полное уважение национального суверенитета", - отмечается в публикации.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили четыре катера, предположительно использовавшиеся для перевозки наркотиков. По его словам, из 15 находившихся на борту 14 были убиты, еще один выжил. ВМС Мексики начали поисково-спасательную операцию.