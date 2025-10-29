Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военными

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 05:26
    Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военными

    Посол США в Мексике Рональд Джонсон по поручению президента Клаудии Шейнбаум был вызван в Министерство иностранных дел республики после инцидента с уничтожением американскими военными катеров в Тихом океане, на борту которых, как утверждают США, находились наркоторговцы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном в соцсети X.

    В ведомстве отметили, что встреча главы МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте и министра военно-морских сил Раймундо Моралеса Анхелеса с послом США была направлена на укрепление двусторонней координации между Мексикой и США в морской сфере.

    "В атмосфере взаимопонимания стороны подчеркнули, что главными приоритетами являются спасение человеческих жизней на море и полное уважение национального суверенитета", - отмечается в публикации.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили четыре катера, предположительно использовавшиеся для перевозки наркотиков. По его словам, из 15 находившихся на борту 14 были убиты, еще один выжил. ВМС Мексики начали поисково-спасательную операцию.

    США Мексика посол

    Последние новости

    05:26

    Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военными

    Другие страны
    04:49

    В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    04:31

    США планируют создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    03:44

    Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результат

    Индивидуальные
    03:18

    Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23

    Индивидуальные
    03:09

    Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрд

    Другие страны
    02:47

    Ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории

    Другие страны
    02:20
    Фото

    Азербайджанские борцы, завоевавшие медали на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Индивидуальные
    01:46

    Вэнс: США выплатят зарплаты военнослужащим, несмотря на шатдаун

    Другие страны
    Лента новостей