Посол США в Германии планирует уйти в отставку

Ричард Гренелл, посол США в Германии, намерен в ближайшие недели покинуть занимаемую должность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в воскресенье агентство dpa.

По сведениям агентства, на место Гренелла может быть временно назначена Робин Куинвилл, которая с 2018 года является советником-посланником в американском посольстве в Берлине.

Напомним, что в феврале этого года Гренелл был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки США, однако ранее сенат США утвердил директором нацразведки Джона Рэтклиффа. В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге.

По оценке dpa, намерение Гренелла уйти в отставку "не совсем удивительно". Хотя в феврале он заявил, что хочет сохранить пост посла США, позднее американское издание Daily Wire информировало, что Гренелл сообщил Белому дому о намерении уйти в отставку. Тем не менее, официального подтверждения этой информации тогда не последовало.

Отметим, что Гренелл занимает пост посла США в Германии с мая 2018 года.