Посол Саудовской Аравии: Ближний Восток близок к региональной войне

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар аль-Сауда считает, что Ближний Восток очень близок к региональной войне.

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар аль-Сауда считает, что Ближний Восток очень близок к региональной войне.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил саудовскому изданию Arab news.

«Трудно увидеть источник оптимизма. Ситуация на месте событий продолжает ухудшаться. Я думаю, мы ближе всего к региональной войне, чем когда-либо с 1973 года», - сказал посол.

По его мнению, в эпицентре конфликта – проблема Израиля и палестинцев, и обе стороны ответственны за предотвращение эскалации.

Посол добавил, что в случае расширения конфликта на весь регион, он затронет весь мир. "Пришло время вновь приложить усилия, чтобы остановить бои. Нам нужно больше давления со стороны международного сообщества", - считает саудовский дипломат.