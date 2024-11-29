Посол России не исключил закрытия других генконсульств страны в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев не исключил, что польские власти могут закрыть и другие генконсульства в стране, РФ готова к любому развитию событий.

Посол России в Польше Сергей Андреев не исключил, что польские власти могут закрыть и другие генконсульства в стране, РФ готова к любому развитию событий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол в эфире телеканала "Россия-24".

"В нынешних обстоятельствах, когда наши западные не партнеры руководствуются принципом, известным как highly likely - "весьма вероятно". И "весьма вероятно" быстро становится установленным фактом, утверждением и так далее. Все возможно, так что мы давно готовы к любому развитию событий", - сказал он.

О принятии решения по закрытию генконсульства РФ в Познани и высылке из страны его персонала объявил 22 октября глава МИД республики Радослав Сикорский. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства РФ - в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере страны. В России пока остаются открытыми три польских консульства - в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.