    Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиями

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 15:11
    Мексика рассматривает борьбу с насилием в отношении женщин в качестве одного из приоритетов своей феминистской внешней политики.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

    По ее словам, проблема насилия в отношении женщин является глобальной, и решить ее можно только совместными усилиями.

    "Не имеет значения, в каком уголке мира находятся мексиканские женщины- они всегда могут рассчитывать на поддержку своей страны. Насилие в отношении женщин - это проблема всего мира, а не какой-то одной страны, и, объединившись, мы можем ее устранить", - отметила она.

    Отметим, что 25 ноября в посольстве Мексики в Баку состоялась презентация брошюры на испанском языке по телефонной линии для защиты женщин.

    В январе 2020 года Мексика объявила о принятии феминистской внешней политики, став первой страной Глобального Юга, внедрившей такой подход в свою международную деятельность.

    Səfir: Qadınlara qarşı zorakılıq problemini yalnız birgə səylərlə həll etmək olar
    Mexico prioritizes combating violence against women in its foreign policy

    Лента новостей