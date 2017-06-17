Посол Кубы в США поддразнил Трампа в Twitter

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Кубинский посол в Вашингтоне Хосе Рамон Кабаньяс поддразнил президента США Дональда Трампа в своем Twitter.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hill.

"Куба. Теперь официально – это новые враги зарубежной политики США. Будьте осторожны!", — написал посол и прикрепил к записи фотографию семьи туристов.

На данный момент оригинальная запись в Twitter посла удалена, издание приводит копию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.