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    Посол Кубы в США поддразнил Трампа в Twitter

    Куба. Теперь официально – это новые враги зарубежной политики США, - написал посол© Courtesy İmage

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Кубинский посол в Вашингтоне Хосе Рамон Кабаньяс поддразнил президента США Дональда Трампа в своем Twitter.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Hill.

    "Куба. Теперь официально – это новые враги зарубежной политики США. Будьте осторожны!", — написал посол и прикрепил к записи фотографию семьи туристов.

    На данный момент оригинальная запись в Twitter посла удалена, издание приводит копию.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

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