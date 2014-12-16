Посол Казахстана: Ожидаем поддержки от Азербайджана во время выборов непостоянных членов СБ ООН

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 23-й годовщины провозглашения независимости Казахстана.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, представители общественности, послы иностранных государств.

Выступая на приеме, посол Казахстана в Азербайджане Амангелды Жумабаев сообщил, что за эти 23 года, Казахстан преодолел большой путь и добился определенных успехов: "Добыча нефти в Казахстане увеличилась в 3 раза, природного газа же в 5 раз. В 2015 году заработает Евразийский Экономический Союз. Это мощное интеграционное пространство, которое даст импульс экономическому развитию Казахстана".

Посол также коснулся уровня двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. По его словам, две страны всегда поддерживали друг друга на международной арене. Он отметил, что Казахстан был одной из стран, поддержавшей кандидатуру Азербайджана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Посол подчеркнул, что ожидает поддержки Азербайджана кандидатуре Казахстана на выборах непостоянного члена в Совбезе ООН в 2015 году.

А.Жумабаев также сообщил, что в 2017 году столица Казахстана Астана проведет у себя всемирную выставку ЭКСПО-2017, и отметил, что Азербайджан был одной из первых стран, подтвердивших свое участие на мероприятии.