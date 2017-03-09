Посол Франции в США назвал возможную победу Ле Пен на выборах катастрофой

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Посол Франции в США Жерар Аро считает, что избрание на пост президента страны лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен станет катастрофой для дипломатических отношений Парижа и Вашингтона.

Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post.

"С точки зрения дипломатии, я бы сказал, что это будет полной катастрофой", — заявил Аро. По его мнению, если Ле Пен, как и обещала, выведет Францию из Евросоюза и еврозоны, это приведет к "политическому землетрясению" в западных странах.

Заявление Аро последовало за протестом посла Франции в Японии Тьерри Даны, который заявил на этой неделе французской газете Monde, что в случае избрания Ле Пен он покинет дипломатический пост.