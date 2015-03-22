После взрыва на заводе в Болгарии эвакуированы 250 человек

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ На юге Болгарии из села Иганово эвакуирована часть населения после взрыва на оружейном заводе, сообщает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

Нет никакой опасности для жителей села, заявил министр Божидар Лукарски. Однако, по сообщениям СМИ, среди населения возникла паника. Население поселка составляет 520 человек.

Взрыв произошел на военном заводе Sopot, где производятся боеприпасы.

Информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва нет.

Ранее сообщалось, что в Болгарии произошел взрыв на заводе боеприпасов.