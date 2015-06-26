Олланд срочно возвращается во Францию

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в срочном порядке возвращается на родину, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Из-за произошедшего на юго-востоке страны теракта Олланд вынужден прервать свой визит на саммит ЕС.

Во французском городе Сен-Кентен-Фалавье произошел теракт. Два человека на автомобиле протаранили ворота завода по производству сжиженного газа и врезались в складированные газовые баллоны. Произошел взрыв, имеются многочисленные раненые.