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    Олланд срочно возвращается во Францию

    Президент Франции прервал свой визит на саммит ЕС в связи с терактом

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в срочном порядке возвращается на родину, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Из-за произошедшего на юго-востоке страны теракта Олланд вынужден прервать свой визит на саммит ЕС.

    Во французском городе Сен-Кентен-Фалавье произошел теракт. Два человека на автомобиле протаранили ворота завода по производству сжиженного газа и врезались в складированные газовые баллоны. Произошел взрыв, имеются многочисленные раненые.

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