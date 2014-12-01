Порядка 400 человек госпитализированы в результате отравления в Индии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Несколько больниц индийского штата Махараштра приняли на лечение порядка 400 человек с симптомами отравления после сообщения о выбросе химикатов в реку, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Пациенты жалуются на сонливость, затрудненное дыхание, боли в теле, головокружение и тошноту.

"Они подверглись воздействию какого-то химического агента", - сообщил доктор Ашок Нандапукрар из центральной больницы города Улхаснагар, куда были доставлены около 300 человек. По словам врача, часть пациентов были перевезены в другие больницы.

В местную администрацию поступила жалоба от жителей, что кто-то подъехал на грузовиках к реке у деревни Валдуни и сбросил туда некие вещества, после чего над рекой была видна густая дымка.