Закрыты все основные порты Йемена, экспортирующего 1,5 млн баррелей нефти в месяц

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Закрыты все основные морские порты Йемена, экспортирующего от 1,4 до 1,5 млн баррелей нефти в месяц, в основном в Китай, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Все основные морские гавани закрыты в связи с эскалацией конфликта", - отметил представитель отрасли.

Добыча нефти в Йемене ведется, в основном, в северных районах страны, но частично и в южном регионе. Крупнейшим иностранным инвестором в республике является французский энергетический гигант Total, управляющий мощностями по экспорту природного газа, преимущественно направляемого в Азию и Европу. Согласно сообщению Total, компания пока не закрывала плавучий СПГ-завод на шельфе Йемена.

Согласно данным ВР, в 2013 году добыча нефти в Йемене составила 7,4 млн тонн (54 млн баррелей).

В Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд стран региона. На данный момент известно, что были совершены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Операция началась сразу после заявления Совета сотрудничества государств Персидского залива, в котором отмечалось, что Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар "намерены откликнуться на просьбу президента Абд Раббу Мансура Хади и защитить законную власть в Йемене от боевиков-хуситов".