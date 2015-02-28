​Порошенко заявил, что шокирован сообщением об убийстве Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован сообщением об убийстве известного российского политика Бориса Немцова.

Как передает Report, об этом он написал в своей твиттере.

Украинский лидер выразил уверенность, что преступление будет раскрыто.

"Шок. Бориса убили. Трудно в это поверить. Не сомневаюсь, убийцы будут наказаны. Рано или поздно. Светлая память", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные расстреляли политика Бориса Немцова.