Порошенко: в Европе нужен русскоязычный телеканал

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко считает, что Европе необходимо создать русскоязычный телевизионный канал, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в ходе встречи в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая прибыла в субботу в украинскую столицу с рабочим визитом, Порошенко отметил, что уже обсуждал необходимость такого канала с канцлером Германии Ангелой Меркель и теперь рассчитывает на поддержку своей литовской коллеги.

"Нам срочно необходимо создать транс-европейский русскоязычный канал вещания. Я предложил, и рассчитываю на Вашу поддержку, чтобы мы распространили его на Литву. У вас есть русскоязычная аудитория, мы готовы направить лучших журналистов, можем создать условия. Важно, чтобы в Литве понимали, что происходит, важно доносить альтернативную позицию", - сказал Порошенко.

"Мы открыты для любой помощи и готовы направить своих экспертов", - заявила Д. Грибаускайте.

Президент Литвы также сообщила о принятом Европейским советом решении принять меры по противодействии дезинформации. Европейской комиссии поручено подготовить предложения, и все страны-члены делегируют своих экспертов для этой деятельности.

"Мы готовы к совместному ответу со стороны Европейского союза, но еще предстоит обсудить конкретные предложения. Мы открыты к любым идеям", - подчеркнула она.