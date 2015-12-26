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    ​Порошенко утвердил план допуска иностранных войск на Украину

    На территорию Украины будут допущены до пяти тысяч военнослужащих США и государств НАТО

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко утвердил план допуска иностранных войск на территорию Украины в 2016 году.

    Как передает Report, в 2016 году для участия в учениях на территорию Украины будут допущены до пяти тысяч военнослужащих США и государств НАТО.

    Учения пройдут в рамках программы "Партнерство ради мира".

    Верховная Рада в пятницу большинством голосов поддержала предложение президента о допуске на территорию республики подразделений иностранных войск. Законопроект вступил в силу после публикации в субботу в официальной парламентской газете "Голос Украины".

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