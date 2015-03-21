Порошенко рассказал о направленной в Украину военной помощи

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ 11 стран направили Украине военно-техническую помощь, сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая находится в Киеве с рабочим визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, Порошенко также сообщил об эффективных переговорах с президентом Турции, в том числе по этому вопросу.

Порошенко заверил, что Украина прилагает максимальные усилия для проведения реформ. К сожалению, отметил глава государства, страна должна тратить усилия и на модернизацию армии для защиты страны.

"Но это необходимо делать", - сказала, со своей стороны, Грибаускайте, сообщает пресс-служба.

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что украинская армия "приобрела уникальный опыт боевых операций в ведении гибридных войн".

Глава государства поблагодарил Литву и ее президента за поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь президент Литвы сообщила, что дискуссии на заседании Европейского Совета 20 марта показали единство ЕС в поддержке Украины - экономической, финансовой, консультативной. Грибаускайте заявила о готовности своей страны продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе - направить медиков, сообщает пресс-служба.