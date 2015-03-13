Порошенко рассказал о контрактах со странами ЕС на поставку оружия

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева есть контракты с рядом государств Европейского союза на поставки оружия, в том числе летального. Об этом, как сообщается на официальном сайте украинского лидера, он заявил в интервью телеканалу «1+1», передает портал Lenta.Ru.

Глава украинского государства отметил, что официальное эмбарго ЕС на поставки оружия Украине было снято. «Если будет начат новый виток агрессии против Украины, могу уверенно утверждать, что мы немедленно получим и летальное оружие, и новую волну санкций против агрессора», - заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, решение президента США Барака Обамы о поставках Киеву оборонительного оружия, которое включает бронетехнику, тактические беспилотные летательные аппараты, контрбатарейные станции, является судьбоносным. Он отметил, что эти средства повышают точность и эффективность украинского вооружения.

Также президент Украины рассказал, в чем, на его взгляд, состоит отличие позиций Киева и Москвы. «Украине доверяют, потому что Украина четко и неукоснительно выполняет все договоренности, которые она взяла на себя», — отметил он. Порошенко добавил, что Киев выполнил обещание прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, как того требовали минские договоренности.

Report напоминает, что ранее 13 марта, Украина официально обратилась в ООН с просьбой отправить миротворческий контингент в Донбасс. Для принятия решения об отправке на Украину миротворцев его должны поддержать пять постоянных членов при Совбезе ООН, в том числе Россия, которая обладает правом вето.