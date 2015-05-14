Порошенко: после "Минска-2" на Украине установилось "псевдоперемирие"

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Ситуация, сложившаяся на востоке Украины после подписания минских соглашений, -"псевдоперемирие", заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Минские соглашения - это, к сожалению, не настоящее перемирие, а псевдоперемирие", - сказал Порошенко в интервью. Он вновь заявил, что "каждый день в Донецке видят современное российское оружие". Порошенко считает, что Украина, в свою очередь, выполняет все пункты принятых в Минске соглашений, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представители Украины и западных стран и ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Однако Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины начали в апреле прошлого года в Донбассе силовую операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 6 тыс. человек.