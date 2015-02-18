Порошенко попросил США о поставках оружия

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко обратился к вице-президенту США Джозефу Байдену с просьбой реализовать заявления о "предоставлении Украине дополнительных средств для усиления ее обороноспособности".

Об этом, как передает Report со ссылкой на РБК, говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

"Петр Порошенко и Джозеф Байден констатировали, что режим прекращения огня, введеный в действие Минскими договоренностями не выполняется из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков, особенно в районе Дебальцево", – говорится в сообщении.