Помпео заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность китайских вакцин от коронавируса не подтверждена

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность китайских вакцин от коронавируса не подтверждена.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению. Она также продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности", — говорится в сообщении.

COVID-19 победят "США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания", добавил госсекретарь.

Как сообщалось, команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса.