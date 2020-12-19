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Помпео заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19

Помпео заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19 Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность китайских вакцин от коронавируса не подтверждена
Другие страны
19 декабря 2020 г. 04:15
Помпео заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19
Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность китайских вакцин от коронавируса не подтверждена.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению. Она также продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности", — говорится в сообщении.

COVID-19 победят "США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания", добавил госсекретарь.

Как сообщалось, команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса.

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