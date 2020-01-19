Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео встретится на полях конференции по Ливии в Берлине с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ, сообщил госдепартамент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в графике Помпео - встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой европейской дипломатии Жозепом Борреллем.

Также запланированы встречи с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Германии Хайко Маасом и ОАЭ Абдуллой ибн Зайдом аль Нахаяном.

Встреч с представителями РФ в расписании нет.