Помпео: США хотят работать с РФ над решением конфликта в Ливии

Россия и США понимают, что военного решения конфликт в Ливии не имеет, Вашингтон хочет работать с Москвой на этом направлении. Об это заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Существует ясное признание того, что политическое решение является единственным способом снизить уровень насилия и создать безопасные условия для народа Ливии. Военного решения нет", - сказал он, подчеркнув, что речь об этом шла во вторник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Госдепартаменте.

"Мы хотим работать вместе с Россией, чтобы переговоры начались, чтобы состоялся ряд дискуссий, которые в конечном счете приведут к такому положению, которого в течение долгого времени стремилась добиться ООН", - добавил Помпео.