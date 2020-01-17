​Помпео посетит берлинскую конференцию по Ливии

Госсекретарь США посетит конференцию по урегулированию в Ливии, которая пройдёт в Берлине, сообщил госдепартамент, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Госсекретарь направится в Берлин 19 января, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, совместно организованную Германией и ООН”, - говорится в сообщении.

Высокопоставленный представитель госдепартамента заявил что Госсекретарь США на Берлинской конференции по Ливии будет добиваться продолжения перемирия и вывода из страны “всех внешних сил”.

По словам чиновника, США продолжат поддерживать стороны внутриливийского конфликта в достижении долговременного мирного решения проблемы.