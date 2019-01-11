 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Помпео объявил о проведении в Польше саммита по Ближнему Востоку

    Госсекретарь пообещал собрать десятки стран со всего мира

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международный саммит, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майкл Помпео. 

    По его словам, одним из вопросов станет ситуация вокруг Ирана.

    "Мы соберем десятки стран со всего мира, - сказал Помпео. - Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке".

    Помпео не назвал страны, которые будут принимать участие во встрече, однако он отметил, что на форуме будут представлены государства Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi