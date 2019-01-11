Помпео объявил о проведении в Польше саммита по Ближнему Востоку

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международный саммит, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, одним из вопросов станет ситуация вокруг Ирана.

"Мы соберем десятки стран со всего мира, - сказал Помпео. - Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке".

Помпео не назвал страны, которые будут принимать участие во встрече, однако он отметил, что на форуме будут представлены государства Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.