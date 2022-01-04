Польские шахтеры проводят акцию протеста

Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт.

Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил профсоюз "Солидарность" работников горнодобывающей промышленности.

Шахтеры, которые требуют дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд, не добились успеха в переговорах с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG).

"Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG (Польской горнодобывающей группы)", - говорится в сообщении.

Кроме материальных требований шахтеры требуют признать угольную энергетику "зеленой", то есть экологически чистой.