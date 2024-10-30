Польша рассчитывает на поддержку ФРГ для охраны границы с Беларусью

Польские власти рассчитывают на финансовую поддержку со стороны ФРГ для охраны границы с Беларусью.

Польские власти рассчитывают на финансовую поддержку со стороны ФРГ для охраны границы с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на TVP Info., об этом заявил журналистам глава МВД республики Томаш Семоняк после переговоров со своей германской коллегой Нэнси Фезер, которые прошли в пропускном пункте в Половцах на польско-белорусской границе.

"Эта поддержка может иметь много измерений. Прежде всего речь идет о финансовой поддержке ЕС, мы рассчитываем на поддержку Германии по этому направлению. Если говорить о развитии инфраструктуры на границе, то, что вы видите, - это очень дорогие вещи: заграждение, электронный барьер и вся деятельность наших служб", - сказал Семоняк.

Кроме того, польский министр попросил коллегу из ФРГ оказать давление на власти Беларуси с тем, чтобы снизить миграционное давление на границу республики. Семоняк также выразил надежду на то, что введенный Берлином погранконтроль на границах с Польшей будет лишь временной мерой.