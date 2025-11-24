Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

Польша провела успешные испытания суборбитальной ракеты собственного производства.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы Минобороны Цезарий Томчик.

"Сегодня на Центральном полигоне ВВС в Устке состоялся успешный запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты, разработанной консорциумом Военного технического института вооружения, Военного авиационного завода №1 в Лодзи и компании Gamrat", - написал он в соцсети X.

По его словам, ракета выполнила все поставленные задачи: отделение ступеней, наведение в заданную точку пространства и полет по заданной траектории. Она достигла высоты 65 км, совершив безопасный и устойчивый полет, подтвердив работоспособность всех ключевых отечественных технологий.