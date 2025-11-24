Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 22:31
    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Польша провела успешные испытания суборбитальной ракеты собственного производства.

    Как передает Report, об этом сообщил замглавы Минобороны Цезарий Томчик.

    "Сегодня на Центральном полигоне ВВС в Устке состоялся успешный запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты, разработанной консорциумом Военного технического института вооружения, Военного авиационного завода №1 в Лодзи и компании Gamrat", - написал он в соцсети X.

    По его словам, ракета выполнила все поставленные задачи: отделение ступеней, наведение в заданную точку пространства и полет по заданной траектории. Она достигла высоты 65 км, совершив безопасный и устойчивый полет, подтвердив работоспособность всех ключевых отечественных технологий.

    Польша ракетные испытания

    Последние новости

    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    22:01

    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

    Здоровье
    21:58

    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Другие страны
    21:58

    Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Футбол
    21:40

    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Другие страны
    21:30

    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    В регионе
    21:29

    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Другие страны
    21:22

    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей