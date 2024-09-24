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Польша продала в 2023 году Киеву оружие почти на €1,5 млрд

Польша продала в 2023 году Киеву оружие почти на €1,5 млрд Варшава в 2023 году поставила Украине оружие на сумму свыше 1,4 млрд евро, что составляет более 80% всего польского экспорта вооружений за этот период.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 19:52
Польша продала в 2023 году Киеву оружие почти на €1,5 млрд

Варшава в 2023 году поставила Украине оружие на сумму свыше 1,4 млрд евро, что составляет более 80% всего польского экспорта вооружений за этот период.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные из доклада, опубликованного на сайте МИД республики.

Согласно документу, польские производители продали Киеву оружие и военную технику на сумму 1,419 млрд евро. Среди приобретений Киева значатся 49 легких бронетранспортеров Oncilla, 18 самоходных артиллерийских установок Krab и 22 миномета M74.

Помимо этого, Украина закупила в Польше более 10 тыс. ручных гранатометов и 24,5 тыс. переносных пусковых установок для противотанковых ракет, а также ракетные системы, говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего Варшава продала за рубеж вооружение на 1,753 млрд евро, рост польского оружейного экспорта составил более 500 млн евро. Помимо Украины, основными покупателями оружия и техники польского производства стали США, Испания и ФРГ.

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