О нас
Аудио новости

Польша предложила США исключить Россию из G20

Польша предложила США исключить Россию из G20 Власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины.
Другие страны
23 марта 2022 г. 06:18
Польша предложила США исключить Россию из G20

Власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на министра развития и технологий Польши Петра Новака.

"В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену", - приводит агентство заявление польского министра.

Отмечается, что Министерство торговли США не предоставило оперативный комментарий по этому поводу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Polşa ABŞ-a Rusiyanı G20-dən çıxarmağı təklif edib

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi