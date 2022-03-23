Польша предложила США исключить Россию из G20

Власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины.

Власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на министра развития и технологий Польши Петра Новака.

"В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену", - приводит агентство заявление польского министра.

Отмечается, что Министерство торговли США не предоставило оперативный комментарий по этому поводу.