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Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью

Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью.
Другие страны
4 августа 2023 г. 04:05
Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью

Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил первый заместитель командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский.

"Что касается авиационной части, то была произведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. Сегодня уже проведена предварительная разведка мест их дислокации. Проведены технические брифинги в сфере авиации", - сказал Соколовский.

Польский военачальник добавил, что в соответствии с приказом министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах "в режиме немедленного реагирования на случай возникновения тревожных ситуаций на границе".

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Ими управляют опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые применяли со мной бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Если произойдет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhədə döyüş helikopterləri yerləşdirib

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