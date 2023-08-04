Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью.
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"Что касается авиационной части, то была произведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. Сегодня уже проведена предварительная разведка мест их дислокации. Проведены технические брифинги в сфере авиации", - сказал Соколовский.
Польский военачальник добавил, что в соответствии с приказом министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах "в режиме немедленного реагирования на случай возникновения тревожных ситуаций на границе".
"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Ими управляют опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые применяли со мной бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Если произойдет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул он.