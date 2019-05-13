Польша отменила визит делегации Израиля

Визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном в Польшу отменен, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении МИД Польши.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Отметим, что визит израильской делегации был запланирован на 13 мая.