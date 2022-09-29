Польша не исключает, что НАТО может ввести войска в Украину

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По словам Рау, в случае возможного ядерного удара РФ по Украине, ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Министр отметил, что при подобном сценарии нельзя исключать введение войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой". Так, Альян может ограничиться применением обычного вооружения — авиации или ракет, причем "не обязательно с украинской территории".