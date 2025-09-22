Польша и Швеция начали двухсторонние учения  в Балтийском море

Польша и Швеция проводят совместные военные учения Gotland Sentry ("Готландский страж") в Балтийском море.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х министр обороны Польши Владимир Косиняк-Камыш.

"Польша и Швеция выступают за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry – первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", – написал он.

Министр отметил, что эти учения являются результатом польско-шведского соглашения об обороне, подписанного 2 сентября.

Документ предусматривает совместные операции в Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в свою очередь отметило, что учения Gotland Sentry являются первыми в истории двусторонними польско-шведскими учениями SNEX.

"Цель учений - продемонстрировать способность польских и шведских вооруженных сил быстро развертывать специализированные компоненты по воздуху, морю и суше, а также усовершенствовать процедуры коллективной обороны. Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной обстановке, глубокий анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря также являются важными элементами", - говорится в сообщении командования.

SNEX (Short Notice Exercise) - это учения, характеризующиеся коротким сроком уведомления участвующих сил для проверки их способности выполнять задачи в установленные сроки. Это одна из самых сложных форм военной подготовки, проверяющая реальную боеготовность.