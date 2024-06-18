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Politico: Шарль Мишель может возглавить МИД Бельгии

Politico: Шарль Мишель может возглавить МИД Бельгии Глава Евросовета Шарль Мишель может стать следующим министром иностранных и европейских дел Бельгии по истечении своих полномочий на текущем посту.
Другие страны
18 июня 2024 г. 11:33
Politico: Шарль Мишель может возглавить МИД Бельгии

Глава Евросовета Шарль Мишель может стать следующим министром иностранных и европейских дел Бельгии по истечении своих полномочий на текущем посту.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Politico.

По информации, назначение Мишеля на должность главы МИД имеет смысл, учитывая его опыт работы в качестве премьер-министра страны и председателя Европейского совета.

Кроме того, партия "Реформаторское движение", к которой принадлежит Мишель, показала высокие результаты на выборах во франкоязычной части Бельгии. Благодаря этому она может претендовать на несколько постов в бельгийском правительстве, включая портфель министра иностранных и европейских дел. По словам одного из источников, назначение Мишеля главой МИД Бельгии вполне реально.

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Версия на английском языке Charles Michel's name emerging as Belgium's potential next foreign minister - Politico

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